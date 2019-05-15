شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: «الإخوان» جماعة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن مجلس النواب الليبي، أن «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، في خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانونا. وصوت مجلس النواب الليبي، بـأغلبية 70 نائبا مساء (الإثنين) لصالح إقرار قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة إرهابية، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقيله صالح وأكثر من 70 نائبا. وأضاف أن النواب صوتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طارق الجروشي، إن استنجاد تنظيم الإخوان بتركيا للتدخل العسكري في ليبيا يدل على قرب نهاية مشروعهم. وكشف عن وجود أدلة ووقائع يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي إسطنبول والدوحة، والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا. واتهم تركيا بأنها الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسية «الإخوان»،لافتا إلى وجود كبار قادة الإرهاب في إسطنبول من أمثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى «أبو عبدالله الصادق»، وأبو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي، وهم من كبار قادة القاعدة.

من جهة أخرى، أسقط الجيش الليبي، فجر أمس (الثلاثاء)، طائرة بدون طيار تابعة لحكومة الوفاق، كانت تستعد لقصف مواقعه بالصواريخ في محيط منطقة الجفرة. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش في بيان، إن الطائرة التي أسقطت، انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية وكانت تحمل على متنها صواريخ حرارية، إلا أن مضادات الجيش قامت بالتصدي لها قبل إطلاق أي صاروخ على مواقعه.

يذكر أن هذه الطائرة الخامسة التي يسقطها الجيش الليبي منذ بدء عملية تحرير طرابلس في الرابع من إبريل الماضي، والثانية في أقل من أسبوع.