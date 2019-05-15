شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: سألتقي بوتين.. وموسكو: لن يحدث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

نفى الكرملين أمس (الثلاثاء) صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان الشهر القادم. وقال الكرملين إن الولايات المتحدة لم تتقدم بأي اقتراح رسمي لعقد مثل هذا اللقاء. وكان ترمب قال (الإثنين) إنه سيلتقي مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة الـ20.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: «علمنا بالتصريح»، لافتا إلى أنه تم الإدلاء بمثل هذه التصريحات من قبل. وأبلغ بيسكوف وكالة إنترفاكس «لم تكن هناك أي طلبات. كما لا يوجد أي اتفاقات حتى الآن». ولفت إلى إلغاء آخر اجتماع كان مزمعا بين بوتين وترمب بناء على طلب واشنطن.