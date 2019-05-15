شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: فترة انتقالية لثلاث سنوات.. واتفاق للانتقال السياسي خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

أعلن عضو بالمجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم (الثلاثاء) أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات.

وقال الفريق ياسر العطا إن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي، والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وأضاف أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة.

وتابع بأن المجلس العسكري أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع تحالف المعارضة للتحقيق فيما تم من استهداف للمعتصمين.