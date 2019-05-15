شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً بقصف على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ 15 مدنياً قتلوا اليوم (الثلاثاء) في شمال غرب سورية، بقصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة، مشيراً إلى أنّ ستة من القتلى سقطوا في مدينة حلب.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ 15 مدنياً قتلوا اليوم (الثلاثاء) في شمال غرب سورية، بقصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة، مشيراً إلى أنّ ستة من القتلى سقطوا في مدينة حلب.

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