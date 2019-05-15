شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قصف حوثي على الجوف.. والجيش يستهدف الميليشيات في البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجوف، البيضاء)

قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم (الثلاثاء) إثر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، سيارة أحد المواطنين اليمنيين بصاروخ موجه، في الطريق العام بين مديريتي الغيل والمصلوب التابعتين لمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن مستشفى الجوف استقبل حالتي وفاة وثلاث حالات مصابة بجروح بليغة، بينهم أطفال.

بالمقابل استهدفت اليوم قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني أن قوات الجيش شنت هجمات صاروخية على تجمعات للميلشيا في موقع القشاش بمنطقة قربة مديرية الزاهر، ما أسفر عن تدمير وحرق طقم قتالي، ومصرع ثلاثة من عناصر الميلشيا الإرهابية، وإصابة آخرين.