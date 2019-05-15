وكان نونغيسر، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري الحاكم، يرتدي جوارب تظهر وجه الرئيس الأميركي، أضاف أليها خصلات شعر مستعار تشبه شعر ترامب وعلقها في أعلى الجوارب.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن ترامب بدا "مستمتعا" بالمنظر الغريب.
وفي لقطة وثقتها عدسات المصورين، مدّ الحاكم قدمه ليظهر جانبا أكبر من "جوارب ترامب"، فيما أشار الرئيس الأميركي إليها بإصبعه، والابتسامة تعلو وجهي الرجلين.
وتتوفر الجوارب التي تصنعها شركة "غومبول بوديل" على موقع التجارة الإلكتروني الشهير "أمازون"، وفق موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي.
ووصل ترامب إلى لويزيانا من أجل الحديث في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مناقشة البنية التحتية الخاصة بالطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"جوارب ترامب".. حاكم لويزيانا يستقبل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.