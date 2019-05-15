بـ"جوارب ترامب".. حاكم لويزيانا يستقبل ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحاكم يظهر جوارب ترامب للرئيس الأميركي

وكان نونغيسر، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري الحاكم، يرتدي جوارب تظهر وجه الرئيس الأميركي، أضاف أليها خصلات شعر مستعار تشبه شعر ترامب وعلقها في أعلى الجوارب.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ترامب بدا "مستمتعا" بالمنظر الغريب.

وفي لقطة وثقتها عدسات المصورين، مدّ الحاكم قدمه ليظهر جانبا أكبر من "جوارب ترامب"، فيما أشار الرئيس الأميركي إليها بإصبعه، والابتسامة تعلو وجهي الرجلين.

وتتوفر الجوارب التي تصنعها شركة "غومبول بوديل" على موقع التجارة الإلكتروني الشهير "أمازون"، وفق موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي.

ووصل ترامب إلى لويزيانا من أجل الحديث في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مناقشة البنية التحتية الخاصة بالطاقة.