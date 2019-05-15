أسود: تريدون اقتطاع نسبة من معاش العسكري لتغطية سرقتكم لمال الناس

لفت النائب ​زياد أسود​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "عسكريا في ​الجيش​ استشهد منذ يومين له 4 أولاد، معاشه التقاعدي 945 الف ليرة ، وأنتم بما فيكم من قلة ضمير وذمة سيئة واسعة تريدون اقتطاع نسبة من معاشه لتغطية سرقتكم لمال الناس" ، خاتما بالسؤال: ما بتستحوا؟".

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