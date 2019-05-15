أبي رميا من بكركي: رحيل البطريرك صفير خسارة كبيرة للبنان وللموارنة

رأى النائب ​سيمون ابي رميا​، خلال تقديمه واجب العزاء في ​بكركي​، ان "رحيل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، خسارة كبيرة ل​لبنان​ وللطائفة المارونية، مبدياً كل ثقته بأن الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سيكمل المسيرة".

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