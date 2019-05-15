القاضية يحفوف استجوبت عكاري وأبو نعوم وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما

استجوبت قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ رانيا يحفوف، المدعى عليه سالم عكاري، بحضور وكيله المحامي رفعت الحاج، وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه بجرم الاحتيال و تبييض الأموال وصرف النفوذ، كما استجوبت في القضية نفسها المدعى عليه ​أدونيس​ أبو نعوّم بجرم التدخل بصرف النفوذ بحضور وكيله المحامي عبد محفوظ وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه أيضا.

واستغرقت جلسة استجواب عكاري وأبو نعوم ساعات طويلة، وأحيطت بسرّية تامة، وإجراءات أمنية فرضها عناصر ​شعبة المعلومات​، وجرى إقفال باب مكتب القاضية يحفوف بناء لطلبها، ومنعت الدخول والخروج منه واليه، ولم يسمح لأحد بالبقاء داخل مكتبها سوى الموقوفين ووكيلي الدفاع عنهما فقط.