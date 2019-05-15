النشرة: الطيران الاسرائيلي يخرق الاجواء من فوق قرى العرقوب حاصبيا

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا ان ​الطيران الاسرائيلي​ خرق حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، ونفذ طلعات استكشافية على علو مرتفع فوق مناطق ​العرقوب​ حاصبيا، امتدادا حتى سماء ​راشيا الوادي​ و​البقاع الغربي​.

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