اختتام قداديس المرافقة في بكركي بقداس لرابطة الأخويات

اختتمت قداديس المرافقة التي اقيمت في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في ​بكركي​، بعد تسجية جثمان المثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ في الكنيسة، بقداس لرابطة الأخويات في ​لبنان​ احتفل به المرشد العام لرابطة الأخويات الأب ​ادمون رزق​ المريمي.

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