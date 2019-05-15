اختتام قداديس المرافقة في بكركي بقداس لرابطة الأخويات

اختتمت قداديس المرافقة التي اقيمت في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في بكركي، بعد تسجية جثمان المثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في الكنيسة، بقداس لرابطة الأخويات في لبنان احتفل به المرشد العام لرابطة الأخويات الأب ادمون رزق المريمي.
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