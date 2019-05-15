التيار الوطني الحر دعا لأوسع مشاركة في مراسم دفن البطريرك صفير

اشار التيار الوطني الحر إلى انه "مع وداع المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يودّع لبنان قائداً روحيّاً و زمنيا كبيراً طبع مرحلة هامة من تاريخ الوطن وقد كانت لغبطته مواقف وطنية نابعة من تمسكه باستقلال لبنان وقراره الحر ساهمت باستنهاض اللبنانيين وجمع كلمتهم في الظروف الصعبة"، داعيا "لاوسع مشاركة في مراسم الدفن"، متمنياً على "الجميع الاكتفاء بحمل الإعلام اللبنانية".
وفي بيان له اكد الوطني الحر انه يعاهد البطريركية المارونية على البقاء الى جانبها في دفاعها عن لبنان السيد الحر والمتنوع.
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