الحجار: لا أحد يتحدث عن المساس بأصحاب الدخل المحدود

شدّد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على أن "وضعنا الإقتصادي والمالي صعب ولكنه ليس كارثياً. وبالتالي، يُمكننا الخروج من أزمتنا والبناء على المساعدات والتقديمات والقروض والهبات التي وعد ​المجتمع الدولي​ بأنه سيساعدنا بها، إذا ذهبنا باتّجاه إثبات قدرتنا على وقف النزف في ​الموازنة​، وتخفيض العجز الذي وصل في موازنة عام 2018 الى 11.5 في المئة. وهذا ما يُعمَل عليه حالياً".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أكد الحجار أن "لا أحد يتحدث عن المساس بأصحاب الدخل المحدود. ولا أعتقد أن المرحلة الحاضرة هي مرحلة زيادة ضرائب ويتوجب بذل مجهود لخفض الإنفاق في كل القطاع العام، بموازاة القيام بإصلاحات بنيوية وقطاعية، و​مكافحة الفساد​ وإدخال المكننة الى الدولة وتحسين بيئة الأعمال. وهذه كلّها يُعمَل عليها، ويتمّ التحضير لمشاريع قوانين بشأنها".

واشار الحجار الى انه "في موضوع التهرب الضريبي يتمّ الإعداد لمشاريع قوانين في هذا الإطار، كما علمنا، لضبطه الى الحدّ الأقصى. وورشة العمل تُستكمَل".