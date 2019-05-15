حاصباني من السراي: بعض الامور لها اثر مالي كبير يجب مناقشتها ولا يجب إضاعة الوقت

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ "أننا كوزراء "قوات لبنانية" وبعد مرور عدد كبير من الجلسات الحكومية التي كان فيها نقاش جدي ومجدي، نرى أن اليوم هناك الكثير من النقاط يعاد فتحها من الاول"، مشيراً الى أنه "لا يوجد نص نهائي امامنا للموازنة والأرقام النهائية".

وفي مؤتمر صحفي له عقب جلسة لمجلس الوزراء، أوضح حاصباني أن "عدد كبير من النقاط التي يعاد ​النقاش​ فيها أثرها المالي أصغر بكثير من نقاط أكبر وأهم"، لافتاً الى "أننا نتمنى أن يكون أمامنا النص النهائي والحسابات النهائية لنقوم بنقاش جدي، أو اذا كان هناك أي نقاط تحتاج للتعديل".

وأكد أن "هناك بعض الأمور تحتاج الى نقاش وأمور أخرى تحتاج الى بت، وبعض الامور التي لها اثر مالي كبير يجب مناقشتها ولا يجب إضاعة وقت اضافي على الاشياء الصغرى".

ولفت حاصاباني الى "اننا نتمنى ان يكون هناك مستند متكامل لنرفع فعالية آداء مجلس الوزراء في هذه النقاط"، مؤكداً أنه "لدينا فترة زمنية يجب ان ننهي فيها النقاش، ولا يجب أن نطيل أكثر، ونتمنى القيام بعمل مركز أكثر بنص مكتوب، حتى لا يكون هناك لغط حول الارقام".