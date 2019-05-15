انتخابات في محافظة بعلبك لملء شواغر في 5 بلديات ضمن القضاء

جرى في مركز المحافظة في ​بعلبك​ انتخاب الشواغر في خمس بلديات بعد استقالة رؤسائها أو نواب الرئيس، بناء على دعوة من المحافظ ​بشير خضر​ وتحت إشراف مندوبي المحافظة دريد الحلاني وجوزف واكيم.

وأسفرت ​الانتخابات​ ضمن المجالس ​البلدية​ عن فوز كل من ​محمد خير​ الدين رئيسا لبلدية مجدلون، ونائبه حسن حسين عبد الساتر، رفعت حمية رئيسا لبلدية ​طاريا​ ونائبه حسين راضي حمية، نضال شعيب رئيسا لبلدية وادي فعرة ونائبه زاهر شعيب. كما تم انتخاب محمد أحمد الحاج حسن نائبا لرئيس بلدية ​حوش النبي​، وحسين ​علي زعيتر​ نائبا لرئيس بلدية إيعات.