انتخابات في محافظة بعلبك لملء شواغر في 5 بلديات ضمن القضاء

جرى في مركز المحافظة في بعلبك انتخاب الشواغر في خمس بلديات بعد استقالة رؤسائها أو نواب الرئيس، بناء على دعوة من المحافظ بشير خضر وتحت إشراف مندوبي المحافظة دريد الحلاني وجوزف واكيم.
وأسفرت الانتخابات ضمن المجالس البلدية عن فوز كل من محمد خير الدين رئيسا لبلدية مجدلون، ونائبه حسن حسين عبد الساتر، رفعت حمية رئيسا لبلدية طاريا ونائبه حسين راضي حمية، نضال شعيب رئيسا لبلدية وادي فعرة ونائبه زاهر شعيب. كما تم انتخاب محمد أحمد الحاج حسن نائبا لرئيس بلدية حوش النبي، وحسين علي زعيتر نائبا لرئيس بلدية إيعات.
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