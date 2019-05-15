علوش: للتكاتف حول الحريري لاجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان

دعا عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق ​مصطفى علوش​ خلال افطار رمضاني إلى "التكاتف حول رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، لاجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها ​لبنان​، والوصول الى بر الامان"، مشيرا إلى أن "الحريري ومنعا لانتقال الصراعات الاقليمية الى الداخل اللبناني، ذهب الى التفاهمات لتأمين الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي".

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