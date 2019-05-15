الدفاع الفرنسية: لا تغيير في عمليات التدريب في العراق في الوقت الراهن

أكدت ​وزارة الدفاع الفرنسية​ انه "لا تغيير في عمليات التدريب في ​العراق​ في الوقت الراهن".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد طلبت صباح اليوم من موظفيها غير الأساسيين في العراق لمغادرة البلاد.

وأوضحت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ أن "قرار مغادرة الموظفين غير الأساسيين مرتبط بتهديدات متزايدة"، مؤكدةً "اننا واثقون من قدرة ​الأمن​ العراقي على حمايتنا لكن يبقى التهديد خطيرا".