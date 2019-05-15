الداخلية التركية تعلن تحييد 5 مسلحين جنوب شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "تحييد 5 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" في عملية أمنية بقضاء ​يوكسك أوفا​ التابع لولاية هكاري جنوب شرقي البلاد"، موضحةً أن "العملية الأمنية جرت في إطار عمليات الحفاظ على ​الأمن الداخلي​ بمنطقة "ألاندوز" التي تصل ارتفاعها إلى ألفي و100 متر".

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