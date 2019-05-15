جاويش أوغلو: ليس على أجندتنا تأجيل أو وقف استلام صواريخ "إس-400"

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أنه "ليس على أجندتنا تأجيل أو وقف استلام ​صواريخ​ "إس-400" الروسية"، متسائلًا "لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟".

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