الناتو: واشنطن على تواصل مع أعضاء الحلف وتنسق معهم بخصوص الأزمة مع إيران

لفت حلف "الناتو" إلى أن "​واشنطن​ على تواصل مع أعضاء الحلف وتنسق معهم بخصوص الأزمة مع ​إيران​".

وكان مسؤول إيراني قد أعلن صباح اليوم لوكالة "إسنا"، أنّ "إيران توقّفت عن التقيّد ببعض الالتزامات في ​الاتفاق النووي​".

وكان قد أعلن ​مجلس الأمن​ القومي الإيراني الأسبوع الماضي، أنّ "الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ سيكون على مراحل ودون توقّف"، مؤكّدًا "أنّنا سنتخذ عند الضرورة إجراءات أشد من الانسحاب من الاتفاق".

مع التذكير أنّ ​طهران​ كانت قد أمهلت في الثامن من أيار، الدول الأوروبية المعنية بالملف ​النووي الإيراني​، شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن ​العقوبات الأميركية​، وإلّا فإنّ إيران ستعلّق تعهّدات أُخرى واردة في الاتفاق النووي.