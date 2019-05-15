بوصعب من السراي: خفضنا موازنة وزارة الدفاع من دون المس بالرواتب

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى "اننا خفضنا موازنة ​وزارة الدفاع​ من دون المس بالرواتب"، مشيراً إلى أن "التخفيضات التي حصلت في وزارة الدفاع لم تحدث في اي وزارة، والتخفيضات المقترنة ب​الجيش​ بجزئين، الخطة الخمسينية و​الموازنة​، هي 442 مليار".

وأوضح أن "التخفيضات في الموازنة هي 105 مليار من بنود لا تتعلق بالرواتب انما اقرينا زيادة على بنود متعلقة ب​المستشفيات​ والتعويضات العائلية وخدمات بدل مرض وامومة"، مشيراً إلى أن " لا يزايدن أحد علينا بسبب الوقت التي تأخذه الموازنة، ومن يريد أن يحافظ على حقوق العسكريين، فليبحث عن مصادر أخرى لخفض العجز"، مضيفاً: "هناك وزراء حاولوا مفاوضتي كي أستغني عن المبلغ المخصص لتقديم الزهور باسم قائد الجيش لعائلات الشهداء ولكن لم أوافق على ذلك لأن هذه تعتبر من المعنويات".

وعن التدبير رقم 3، أوضح بوصعب أنه "على عكس ما قاله وزير الاعلام جمال الجراح لم يقر من قبل واتفقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري ان يكون هناك لقاء مع مع وزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها من السفر للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الامن الداخلي وبناء على موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون هذا البند يطرح على مجلس الاعلى للدفاع و هو من يرسل التوصية إلى مجلس الوزراء ويصدر مرسوما مختصا بهذا التدبير و أي كلام عكس ذلك غير دقيق".

وأكد "انني حريص على الجيش ومعنوياتهم وعلى عدم المس بحقوقهم ولكن هذا لا يعني أنني لا أريد أن أخفض والدليل على ذلك هو الارقام التي عرضتها بشأن التخفيضات في موازنة الوزارة"، لافتاً إلى "أنني وصلت إلى تخفيض صدم البعض، ومن يحرص على العسكر لا يبخل بباقة ورد على أهالي الشهداء"، مشيراً إلى "اننا تناقشنا داخل الجلسة بطرح وزير الخارجية جبران باسيل وسنستكمل النقاش في الجلسة القادمة".