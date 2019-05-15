الجراج: وزير المالية سيقدم الجمعة التقرير النهائي لارقام الموازنة

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ ان "وزير المالية سيقدم التقرير النهائي لارقام ​الموازنة​ في جلسة مجلس الوزراء التي ستقعد يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ونصف".

واعلن الجراح انه "عُرضت اليوم اقتراحات عدة تمت الموافقة على بعض منها وتتعلق بتنظيم الادارات والتقديمات وصناديق التعاضد"، مشيرا الى ان "تم البحث في تنظيم العلاقات والوزارات بهدف أن نصل الى توحيد التقديمات لكل موظفي ​القطاع العام​ وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع".

اليوم تم عرض العديد من الاقتراحجات ​الجديدة​ وتمت مناقشتها وبعض هذه الاقتراحات تم الموافقة عليها وبعضها تم تأجيلها ليوم الجمعة