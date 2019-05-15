أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "شركة إكسون موبيل الأميركية بدأت بإجلاء مهندسيها من حقل نفطي غرب ​البصرة​". وكانت أفادت وكالة "رويترز" بأن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كشف عن قيام ميليشيات تابعة لإيران بنشر صواريخ قرب قواعد أميركية في العراق". وطلب بومبيو من قادة العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد القواعد الأميركية، مهددا " بالرد القوي على أي تهديد من مليشيات الحشد الشعبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة إكسون موبيل الأميركية تبدأ بإجلاء مهندسيها من حقل نفطي غرب البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.