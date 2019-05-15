باسيل: أكدت اليوم لمجلس الوزراء موقفي الرافض لزيادة موازنة اي وزارة

أعلن وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اكدتُ اليوم ل​مجلس الوزراء​ موقفي الرافض لزيادة موازنة اي وزارة ووجوب ان يشمل التحفيض كل ​الادارات العامة​".

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