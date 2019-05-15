رغم الانتقادات.. البرامج تحقق نسبة مشاهدة قياسية في رمضان -التفاصيل

تفوق برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، على جميع البرامج الرمضانية، في الأسبوع الأول من رمضان، واستطاع جذب 12.5 مليون مشاهد في حلقة بثت، يوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من الانتقاد، الذي نالها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات الفبركة، التي لحقته، استطاع برنامج “مشيتي فيها”، الذي يبث على القناة الثانية تحقيق نسب مشاهدة قياسية، في حلقة أوقعت بالممثل كمال كينزو.

وحل ستكوم “البهجة ثاني”، الذي يعرض على “دوزيم كذلك، في المرتبة الثانية، بعدد مشاهدين بلغ 10.6 مليون مشاهد في حلقة بثت، يوم الأحد الماضي.

وبخصوص القناة الأولى، فإن الستكوم “همي ولاد عمي” حل في الصدارة بحلقة عرضت، يوم الجمعة الماضي، وحصدت 4.1 مليون مشاهد.

يذكر أن نسب المشاهدة، التي كشفت عنها مؤسسة “ماروك ميتري” المختصة، تخص الأسبوع الأول في رمضان، الذي انطلق، يوم الثلاثاء 7 ماي الحالي.