جرائم طريفة في المغرب.. لص سرق ”بّيكوب ومرات مول البّيكوب”!

تعود تفاصيل قضية اليوم من “جرائم طريف في المغرب” إلى السنة الماضية، وبالضبط، يوم الثلاثاء 8 ماي 2018، حين عمد رجل أربعيني إلى سرقة سيارة من صاحبها في جماعة أيت إيكاس، نواحي تارودانت، بينما كانت زوجته نائمة داخلها.

وتمكنت عناصر القوات المساعدة، ومجموعة من سكان جماعة أيت إيكاس، نواحي تارودانت من إيقاف سارق ”بيكوب” بمن فيها، إذ استغل نزول صاحبها منها، تاركا المفاتيح داخلها، لأن زوجته كانت على متنها، فركبها وفر بها من دون الانتباه.

وبعد ملاحقته من طرف صاحبها، على مسافة 15 كلم، اتخذ سارق “البيكوب” قرارا غبيا، ودخل في فدان لزراعة “اللوبيا” في جماعة أيت إيعزة، فتوقفت به السيارة وسط الأوحال، ليجد نفسه مطوقا من طرف سكان المنطقة، ومعهم صاحب السيارة إلى حين حضور رجال الأمن.