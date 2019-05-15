الحزن يخيم على الساحة الفنية.. فنانون ينعون الفقيد العمراني

عاشت الساحة الفنية، ليلة أمس الثلاثاء، حالة حزن، بعد فقدان أحد رموز التمثيل في المغرب، الفنان عبد الله العمراني، عن عمر يناهز 76 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعبر عدد من الفنانين عن حزنهم على رحيل العمراني، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان سعد لمجرد في تعليقه على صورة المرحوم: “اللهم ارحم الفنان المقتدر الأستاذ عبد الله العمراني، واجعله من المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رحمان يارحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون”، في حين، كتب والده، الفنان البشير عبدو: “ببالغ الأسى والحزن أتقدم باسمي ونيابة عن أسرتي بأحر التعازي إلى أسرة المرحوم الفنان الكبير السي عبدالله العمراني، الذي وافته المنية بعد صراع من المرض، غفر الله له، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنانة حنان الإبراهيمي كتبت: “وداعا مولاي عبد الله العمراني، الممثل القدير، و الإنسان الطيب، ذو الابتسامة النابعة من القلب. الله يرحمك”.

الفنان رشيد الوالي نشر صورة جمعته بالراحل، وكتب عليها: “رحم الله هذا الفنان القدير وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله، وذويه الصبر إنا لله_وإنا_إلیه_راجعون #عبد_الله_العمراني.. آخر عشاء لنا مع عبد الله العمراني قبل مرضه في بيت هشام الإبراهيمي .. لحظات لن ننساها مع الرجل، والفنان .إنا لله وإنا إليه راجعون” .

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هشام الوالي كان من بين أكثر الفنانين حرصا على الالتفاتة إلى العمراني، ودائما ما يحرص على لفت الانتباه إلى حالته الصحية، وكتب عند رحيله إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الملك لير (دور لعبه سابقا) مات مولاي عبد الله العمراني. صافي مبقاش عندي فين أنزيد”.

الفنان محمد الشوبي، بدوره نعى الفقيد بكتابة :إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أستاذ العمراني وجعل مثواك الجنة.. كنت صديقا وأستاذا وأخا كبيرا استمتعت بالعمل معك في مناسبات عديدة.. الله يرزق الصبر لكل أهلك، وذويك وأصدقائك.”

محمد رضى نشر صورة الفقيد، وكتب: “رحم الله هذا الفنان القدير، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله، وذويه الصبر إنا_لله_وإنا_إلیه_راجعون #عبد_الله_العمراني”

وعاش العمراني في آخر أيامه مأساة مع المرض، وكان وضعه الصحي حرجا ولم يكن قادرا على أداء مصاريف علاجه.