“الأوصيكا” يحتج على تأجيل مباراته أمام الوداد للمرة الثانية ويطالب

وجه نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى العصبة الوطنية الاحترافية، من أجل تأجيل مباريات الجولتين 29 و30 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، إلى حين إسدال الستار على أي مباراة مؤجلة.

وأوضح النادي في بلاغ له، تفاجئه من تأجيل مباراته أمام الوداد الرياضي، دون أسباب مقنعة، وإقامة الجولة 29 مباشرة بعد التاريخ الأولي الذي كان مقرراً برمجة المؤجل بين الطرفين بـ 24 ساعة.

النادي الخريبكي وفي مراسلته، شدد على أن استعداداته عرفت ارتباكاً بسبب التغييرات التي طرأت على البرمجة، بتأجيل مباراة هي في الأصل مؤجلة بينه وبين الوداد، الذي ينافس على المستوى القاري، عبر بوابة دوري أبطال إفريقيا.

وطالبت الإدارة بإرساء مبدء “تكافؤ” الفرص، وإنهاء جميع المؤجلات، قبل مواصلة خوض أخر جولتين، من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، خصوصاً وأن مباراة الطرفين تم تغيير موعدها دون استشارة النادي، حيث ستقام مبدئاً في الخامس من يونيو المقبل.