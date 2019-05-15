والدة شاب مدمن “قربوبي” تكشف تفاصيل انتحاره: “علق راسو في شجرة وشعل العافية في الدار..ارحموا الشباب من المخدرات-فيديو

فيديو: حسام أديب

مأساة حقيقية عاشتها والدة شاب مدمن على أقراص “القرقوبي” في جماعة فضالات، بعدما وضع حدا لحياته شنقا بحبل ربطه في شجرة قرب منزله.

وحكت الأم المكلومة بمرارة عن سبب إقدام ابنها، البالغ من العمر 23 سنة، والذي يرجح أنه كان مدمنا على المخدرات، المنتشرة بشكل كبير في المنطقة، على الانتحار، فقالت إنها لاحظت، في الأيام الأخيرة، عنفا في تصرفاته، إذ كان قد حاول حرق المنزل، لكنها في كل مرة كانت تتصدى له، وتحاول تهدئته، إلى أن فوجئت بانتحاره.

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وناشدت أم الهالك السلطات الأمنية بالتدخل من أجل الحد من هذه الظاهرة التي باتت تفتك بشباب المنطقة.