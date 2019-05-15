المسرح الأفريقي: ثيمة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح هذا العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - المسرح الأفريقي سيكون محور الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، المقرر أن يقام في الفترة من 10 إلى 19 أيلول/ سبتمبر.

وصرح رئيس المهرجان سامح مهران في بيان قال فيه إن ندوة فكرية ستنعقد على مدى يومين بمشاركة كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الأفريقي.

وتابع في البيان أن المهرجان سيقدم خمسة عروض ضمن محور المسرح الأفريقي يختارها من بين 18 عرضا من 13 دول أفريقية غير عربية.

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وتأسس المهرجان في العام 1988، ويعتبر من أقدم المهرجانات العربية المنفتحة على الغرب ويجذب في كل عام عروضا متميزة من أوروبا والأميركتين بجانب العروض الإقليمية.

وأضاف مهران أن إجمالي العروض التي تلقاها المهرجان للمشاركة في دورته القادمة بلغ 179 عرضا من 68 دولة عربية وأجنبية من بينها الهند واليونان والبرازيل وتونس.

وتابع أن إدارة المهرجان صنفت العروض في لجنتي مشاهدة إحداهما للعروض الأجنبية والأخرى للعروض العربية، على أن يكون الاختيار النهائي للعروض المشاركة بحلول منتصف حزيران/ يونيو القادم.