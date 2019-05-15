لوحة "الرحى" لكلود مونيه تباع بـ110.7 مليون دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم بيع واحدة من اللوحات القليلة ضمن سلسلة "كومة قش" للرسام كلود مونيه في مزاد علني، يوم أمس الثلاثاء، مقابل 110.7 مليون دولار محققة رقما قياسيا لعمل انطباعي.
وعلّقت دار مزادات "سوذبي" التي باعت اللوحة الزيتية على قماش والتي تحمل اسم "الرحى" وانتهى مونيه من رسمها في عام 1890 قائلة إن اللوحة هي أول قطعة من قطع الفن الانطباعي التي تباع بأكثر من مئة مليون دولار في مزاد.
ويعتبر هذا المبلغ هو الأعلى على الإطلاق الذي يتم دفعه في مزاد مقابل لوحة لمونيه مؤسس المدرسة الانطباعية الفرنسية ورائد المناظر الطبيعية "في الأماكن المفتوحة" والذي توفي في 1926 عن 86 عاما.
ولوحة "الرحى" هي واحدة من بين 25 لوحة في سلسلة تعرض أكوام من القمح المحصود تعود ملكيتها إلى جار مونيه في جيفرني بفرنسا.
وتم عرض معظم أعمال هذه السلسلة في كبرى المتاحف العالمية من لوس أنجليس إلى باريس ونيويورك.
ولوحة الرحى هي واحدة من بين أربع لوحات فقط تم عرضها للبيع في مزاد هذا القرن.
ولكن لم تكشف سوذبي عن مشتري اللوحة، الذي فاز بها في مزاد استمر ثماني دقائق وأقيم في مدينة نيويورك.
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