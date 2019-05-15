انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تحكم بسجن 3 لبنانيين اتهمتهم بـ"الإرهاب" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 05:56 مساءً - قضت محكمة إماراتية، اليوم الأربعاء، بسجن ثلاثة مواطنين لبنانيين؛ بتهمة تشكيل خلية لـ"حزب الله" اللبناني بالبلاد، في حين أفرجت عن خمسة آخرين بعد اعتقال استمر عاماً.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن ذوي عبد الرحمن شومان، المحتجز في الإمارات، أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً بسجنه مدى الحياة بتهمة "الإرهاب".

وأكدت عائلة شومان، الذي يعمل مشرفاً على الأمن والسلامة في خطوط طيران الإمارات، أن السلطات الإماراتية منعت محامي ابنها من الوصول إلى موكله.

كما قررت سجن متهمَيْن آخرَيْن في القضية 10 سنوات، وأفرجت عن متهمين آخرين، حسب المصدر اللبناني الذي رفض الكشف عن اسمه، بحسب الوكالة الأمريكية.

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وقبل أيام دعا وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الإمارات إلى العفو عن 11 لبنانياً في سجونها، بينهم ثلاثة حوكموا وثمانية لم يصدر بشأنهم حكم نهائي حينئذ.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت، في مارس الماضي، عن احتجاز السلطات الإماراتية ثمانية لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، دون توجيه أي تهمة.

وأوضحت أن هؤلاء محتجزون في ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تزخر محاكمتهم، التي بدأت في 13 فبراير 2019، بالانتهاكات.

وقال أقارب المحتجزين إنهم يواجهون تهماً متعلقة بـ"الإرهاب"، وقد وُضعوا في الحبس الانفرادي فترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم.