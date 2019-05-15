انت الان تتابع تفاصيل خبر الصائمون على حدود غزة يحلمون بالعودة إلى أراضيهم في ذكرى "النكبة 71" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 05:56 مساءً - على عجل من أمره، اصطحب الستيني محمد كلاب ابن قرية "حمامة" الفلسطينية المهجرة من الأراضي المحتلة عام 1948، أولاده الثلاثة، بعد تأديته صلاة الظهر في مسجد مخيم خان يونس، إلى الحافلة التي تنقل المواطنين إلى مخيم العودة عند الحدود الشرقية للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار.

وبدا كلاب الصائم وهو أبنائه متحمساً للمشاركة في إحياء الذكرى الـ 71 للنكبة، التي جاءت هذه المرة في العاشر من شهر رمضان المبارك، إذ حرص على أخذ بعض من التمور والماء، لتناول الإفطار قرب من الأراضي المحتلة التي هجر اليهود آبائه وأجداده منها.

ومع وصول كلاب إلى مخيم العودة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، وجد الآلاف من الفلسطينيين يشاركون في مليونية العودة وكسر الحصار، لإحياء ذكرى النكبة، التي توافق 15 مايو من كل عام.

ولم تمنع حرارة الشمس الحارقة في نهار رمضان، آلاف الفلسطينيون الصائمون من الاحتشاد والوصول إلى مخيمات العودة في محافظات قطاع غزة الخمس، إذ شهدت تواجداً كثيفاً بمختلف أطيافهم السياسية، وفئاتهم العمرية.

كلاب الذي وصل مخيم العودة برفقة أبنائه، حرص على عدم الاقتراب كثيراً من السياج الفاصل، والابتعاد عن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة بكثافة داخل الحدود، واتجه للجلوس قرب الخيام التي نصبتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى.

أجواء رمضان والصيام، لم تغب عن كلاب والفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، إذ طغى الحديث بين المتظاهرين عن الثواب الكبير الذي سيحصلون عليه إلى جانب صيامه خلال مشاركتهم في المسيرات وإحياء ذكرى النكبة.

ويقول كلاب لمراسل "الخليج 365": "صحيح نحن صائمون والأجواء متعبة بسبب حرارة الشمس، لكن المشاركة في إحياء ذكرى النكبة واجب يجب القيام به، لغرزها في نفوس أبنائي الثلاثة، لكي لا ينسوا أن لديهم بلاد وبيوت هجروا منها قبل 71 عاماً".

ويضيف: "سأفطر على الحدود برفقة أبنائي، وأحدثهم عن قرية حمامة التي تشتهر بصيد الأسماك، والزراعة، والخيرات الكثيرة التي كانت تخرج منها قبل تهجير أبي وجدي منها، وسأقول لهم كيف كنا نقضي شهر رمضان بقريتنا، وكيف كانت هي أجواء الصوم والسحور والإفطار".

وبعد تنهيدة يزيد كلاب قوله: "لم تكن أيام رمضان في البلاد كهذه الأيام، أنا سئمت من المخيم، وحرارة الشمس فيه، أريد العودة إلى حمامة، حتى لو خسرت كل ما أملك، فبلادي لم تكن ضيقة كالمخيم، وهناك كانت لنا أرض، وقوارب صيد، وخير كثير".

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وحمامة بلدة مهجرة في الجنوب الغربي من ساحل فلسطين، طرد اليهود الصهاينة سكانها عام 1948، وكانت البلدة تقع على بعد 2 كيلو متر من الشاطئ، وعلى مسافة 3 كيلو متر شمال مدينة المجدل، وعلى بعد 31 كيلومتراً أو كذلك إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.

و"النكبة" هي مصطلح يطلقه الفلسطينيون على استيلاء عصابات "صهيونية" مسلحة على أراضٍ فلسطينية، أقاموا عليها يوم 15 مايو 1948 دولة "إسرائيل"، وهجروا 957 ألف فلسطيني من أراضيهم إلى بقاع مختلفة من أنحاء العالم، بحسب تقدير للأمم المتحدة صدر عام 1950.

وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، نحو 5.49 ملايين لاجئ فلسطيني، يعيش نحو 29.0% منهم في 58 مخيماً؛ منها 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا (إضافة إلى 3 غير أساسية)، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

إضراب شامل

وساد قطاع غزة إضراب شامل، اليوم الأربعاء (15 مايو)، بمناسبة ذكرى النكبة، إذ أغلقت الوزارات والمؤسسات والمدارس والجامعات والمحال التجارية أبوابها، فضلاً عن حركة شبه مشلولة للمواطنين في شوارع القطاع وأسواقه على غير ما عرفته العادة في رمضان.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة دعت في بيان لها، المواطنين للمشاركة الواسعة في "مليونية العودة وكسر الحصار"، في الذكرى الـ71 لنكبة الشعب الفلسطيني، بالتوجه إلى مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في تصريح مكتوب له: إن "شعبنا الفلسطيني سيرسم في ذكرى النكبة الـ71 مشهد الوحدة في الكلمة والبيان والمسيرات السلمية والمقاومة العسكرية، لتأكيد حق عودته، ورفض كل المخططات الرامية إلى تصفية قضيته العادلة".

وأضاف: "الجماهير التي ستزحف اليوم صوب بلادنا المحتلة في ذكرى النكبة الـ71، تبرهن على أصالة شعبنا وعزيمته القوية وإرادته الصلبة في مواصلة طريق المقاومة ومواجهة الاحتلال الصهيوني".

وكان الفلسطينيون استنهضوا أنفسهم بمختلف توجهاتهم السياسية، وأعمارهم، ونسائهم ورجالهم، للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى من اليوم الأول لها في 30 مارس 2018، إذ خصصوا كل جمعة من نهاية الأسبوع للمشاركة فيها.

وشكَّلت الفصائل هيئة لتنظيم مسيرات العودة، والإعلان عن تحركاتها، ومسميات كل جمعة لها، وإمداد الوسائل الإعلامية بالإحصائيات وأعداد المشاركين فيها، وأماكن تجمُّعهم، وأهداف تلك المسيرات.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ وهو ما أسفر عن استشهاد 307 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.