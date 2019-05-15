انت الان تتابع تفاصيل خبر لماذا زار بومبيو العراق بشكل مفاجئ قبيل توتر المنطقة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 05:56 مساءً - كشف مصدران أمنيان عراقيان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المفاجئة لبغداد هذا الشهر، وذلك قبيل التوتر الحاصل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المصدران لوكالة "رويترز"، إن الزيارة جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخبارية أمريكية أن جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تنشر صواريخ قرب قواعد للقوات الأمريكية.

وأضافا: إن "بومبيو طلب من كبار القادة العسكريين العراقيين أن يُحكموا سيطرتهم على هذه الجماعات التي توسع نفوذها في العراق، بعد أن أصبحت الآن تشكل جزءاً من جهازه الأمني. وإن لم يفعلوا فسترد الولايات المتحدة بقوة".

وقال مصدر عسكري عراقي بارز على علم بتفاصيل الزيارة بومبيو: "الرسالة الأمريكية كانت واضحة؛ طالبوا بضمانات بأن العراق سيكون قادراً على منع هذه الجماعات من القيام بتهديد المصالح الأمريكية".

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وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عنه هويته: "لقد قالوا إنه في حالة تعرض أمريكا للهجوم على الأرض العراقية فإنها سترد للدفاع عن نفسها دون الرجوع إلى بغداد".

وقال المصدر الأمني العراقي الثاني إن اتصالات اعترضها الأمريكيون أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة أعادت نشر مقاتليها ليتخذوا مواقع مثيرة للريبة، وهو ما اعتبره الأمريكيون استفزازاً.

وأضاف أن العراقيين أُبلغوا بأن أي تهديد من هذه الجماعات "سيتم التعامل معه بصورة مباشرة من قبل الأمريكان باستخدام القوة".

ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران يجد العراق نفسه محاصراً بين جارته إيران، التي تنامى نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة، وبين الولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، في وقت سابق هذا الشهر؛ بعد أن كثفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوط العقوبات بإلغاء إعفاءات كانت تسمح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني.