انت الان تتابع تفاصيل خبر تونس.. استقالة مديرة الديوان الرئاسي لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 05:56 مساءً - أعلنت مديرة ديوان الرئاسة في تونس، سلمى اللومي الرقيق، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت "الرقيق" على صفحتها في "فيسبوك": "الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خاصةً السياسي، يدفعني اليوم إلى الاستقالة، والتفرغ لهدف مصيري لتونس".

وأوضحت أن هذا الهدف "هو المساهمة في تجميع العائلة الوسطية التقدمية وتوحيدها، ووضع حد لتشتُّتها وانقسامها قبل فوات الأوان".

وقبِل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، استقالة مديرة ديوانه، إذ قالت الرئاسة، في بيان: إن "هذه المؤسّسة تظلُّ محايدة، وعلى المسافة نفسها من كل الأحزاب".

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وفي أكتوبر الماضي، عيَّن السبسي "اللومي"، التي كانت تتقلد مهام وزارة السياحة، في منصب مديرة الديوان الرئاسي؛ إثر استقالة سليم العزابي منه.

يشار إلى أن حزب "نداء تونس" الفائز بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، والذي تنتمي إليه "اللومي"، يعاني منذ 2015 انشقاقات، أفرزت أحزاباً عديدة واستقالات.

وفشل مؤتمره المنعقد في أبريل الماضي، في إنقاذ الحزب من التشتت، بعد انقسامه إلى حزبين.

ويقود أحدهما رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال، في حين يتزعم حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، الحزب الثاني.