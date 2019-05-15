مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لليوم التاسع سلالاً غذائية رمضانية في منطقتي شتكانيا ولوهاغارا بجمهورية بنجلاديش

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع 2,000 سلة غذائية لصالح اللاجئين الروهينجا في منطقتي “شتكانيا” و”لوهاغارا” بجمهورية بنجلاديش.

وتحتوي السلة الواحدة التي تزن 90 كيلو غرام على المواد الغذائية الأساسية كالأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– بما قدم لهم من خلال المركز من مساعدات غذائية قيمة خلال شهر رمضان المبارك.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن في الأول من شهر مايو الجاري المرحلة الأولى من مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين الروهينجا ولفقراء البلد المضيف في جمهورية بنجلاديش، يستفيد منه 120 ألف فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال سعودي لتوزيع 30 ألف سلة غذائية، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية في العاصمة دكا، و3,000 سلة غذائية في مخيمي كوتو فالنغ رقم 1 و 2 ، و2,000 سلة غذائية في مخيمي ليدا ومحسني، و1,000 سلة غذائية في مخيم كوتوفالنغ رقم 5.