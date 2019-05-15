الكويت وليبيا توفدان ممثلين لهما للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 13 دقيقة - 6:26 مساءً, 15 مايو 2019 م المناطق - واس أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن كلا من الكويت وليبيا قد أوفدتا ممثلين لهما للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حالياً ممثلون لها في مركز التحاف الإسلامي العسكري إلى 15 دولة.

وتشمل هذه الدول الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبنغلاديش وجزر القمر والمملكة العربية السعودية والسودان وعمان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي والنيجر واليمن.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من إحدى وأربعين دولة عضو تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام فضلاً عن ذلك إلى الجهود الدولية الأخرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

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