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غزلان البادية تجتاز حاجز الصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز

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2019-05-15 | 17:05

غزلان البادية تجتاز حاجز الصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز

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حقق فريق النجف، فوزاً مهماً على مضيفه الصناعات الكهربائية 1-0 في المباراة التي اقميت على ملعب التاجي في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويدين غزلان البادية في هذا الفوز الى المحترف ايدو، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة، لتنتهي على هذه النتيجة.

النجف رفع رصيده الى النقطة 33 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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