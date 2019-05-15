غزلان البادية تجتاز حاجز الصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز

2019-05-15 | 17:05
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حقق فريق النجف، فوزاً مهماً على مضيفه الصناعات الكهربائية 1-0 في المباراة التي اقميت على ملعب التاجي في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويدين غزلان البادية في هذا الفوز الى المحترف ايدو، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة، لتنتهي على هذه النتيجة.
النجف رفع رصيده الى النقطة 33 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.
النجف رفع رصيده الى النقطة 33 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.
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