غزلان البادية تجتاز حاجز الصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز

ويدين غزلان البادية في هذا الفوز الى المحترف ايدو، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة، لتنتهي على هذه النتيجة.

النجف رفع رصيده الى النقطة 33 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.

