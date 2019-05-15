فلكيون من 12 دولة: رمضان سيكون 30 يوماً باعتماد الرؤية

ويعني ذلك، وفقا للبيان، أن يوم عيد الفطر سيكون الأربعاء الموافق 5 حزيران المقبل للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين الموافق 6 أيار، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 6 أيار الجاري.



وقال المتخصصون الموقعون على البيان، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت"، وعددهم 24 أستاذا وباحثا، إنهم قدموا هذا البيان "حرصا من المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال على وحدة الكلمة وعلى إصدار بيان موحد يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية".

وأوضح البيان أن رؤية الهلال لن تكون ممكنة بأي وسيلة في أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا في يوم الاثنين الموافق 3 حزيران المقبل، وهو يوم تحري هلال شوال للدول التي بدأت رمضان في 6 أيار.



وقال الفلكيون إنه في ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا)، وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كزاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق. وبالنسبة للعالم العربي ووسط وغرب العالم الإسلامي، فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

وبناء على ذلك، توصل المتخصصون إلى أنه "بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد، فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 5 يونيو غرة شهر شوال يوم العيد".

وأضاف البيان "أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم مساء يوم الاثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما وأن يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو يوم العيد".

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 حزيران، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وفقا للمتخصصين، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 5 حزيران المقبل.