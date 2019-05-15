جد الطفلة المتوفية في مستشفى الصويرة يكشف تفاصيل جديدة للحادثة

وقال علوان الشمري في حديث للسومرية نيوز، إنه "في يوم الثلاثاء الماضي، ذهبت زوجة أبني الى مستشفى الصويرة العام لاجراء عملية ولادة، حيث تمت العملية وولدت بنت ووضعها كانت بصحة جيدة"، مبيناً أنه "تم وضعها بالخدج لكونها تعاني من ضيق تنفس وتم ابلاغنا ان نأخذها في اليوم التالي".وأضاف أنه "عند حضورنا في اليوم التالي لأخذ الطفل تم ابلاغنا انها توفت حيث تم اخفاء الطفلة المتوفية في الاغطية واعطائها لنا بهدف اخذها لتغسيلها ودفنها".

وأكد جد الطفلة، أنه "عند تغسيلها لاحظنا ان جسمها وشكلها مشوه حيث تبين ان جرذ قام بأكل أطرافها وأنفها وتشويهها عندما كانت بالخدج".

وأشار إلى أنه "عند عودتنا الى المستشفى ابلغلونا ان سمعة المستشفى سيئة الصيت، وطالبنا بمحاسبة المقصر لأن هناك مواطنين سيتعرضون لنفس الأذية".



وأوضح "قمنا برفع دعوى قضائية ونمتلك صور وشهود والقضية مستمرة لغاية الآن".