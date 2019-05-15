الرياضة البرلمانية تعلق على مقترح تمليك الملاعب لاتحاد الكرة

وكان عضو اتحاد الكرة كامل زغير، قد اقترح بأن تكون ملكية الملاعب للاتحاد من اجل الاستفادة من ريعها واقامة العديد من المباريات الدولية على الملاعب العراقية.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة الشباب والرياضة، تؤيد مقترح تمليك الملاعب او تخصيص جزء من ريعها الى الاتحاد العراقي لكرة القدم".



واوضح أنه "في حال تم تطبيق هذا الاقتراح، فإن الملاعب العراقية ستشهد اقامة مباريات دولية بشكل مكثف وكذلك فان الاتحاد لن يحتاج الى جهات تدعمه، حيث سيكون التمويل ذاتياً".

وعن امتلاك الاندية لملاعب خاصة بها، أكد عليوي، أن "وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق عبد الحسين عبطان، وقعت بخطأ عدم تشجيع الاستثمار في الاندية، وبالتالي فان الاندية لا تمتلك ملاعب خاصة بها وتعتمد على جهات اخرى بهذا الشأن".



وفي ختام حديثه، طالب عليوي، وزير الشباب والرياضة احمد رياض بأن "يفي بوعده وان تتوجه وزارته الى الاستمثار في الاندية كي تتمكن من تمويل نفسها ذاتياً دون الحاجة لجهة تدعمها بشكل محدود".