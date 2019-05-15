انت الان تتابع سريلانكا تفرض حظر التجول «ليلا» في جميع أنحاء البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سريلانكا

فرض حظر التجول "ليلا" حتى الساعة 4 فجر غد الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد بعد أعمال عنف ضد المسلمين. ذكرت قناة "فرانس 24 " مشيرة إلى حظر سريلانكا أيضا موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن، تأتي بعد أسابيع من اعتداءات عيد الفصح التي استهدفت خصوصا كنائس. وتعود أسباب موجة العنف في سريلانكا إلى سلسلة تفجيرات وقعت في 21 أبريل الماضي، واستهدفت العديد من الكنائس والفنادق، يوم "عيد الفصح"، حيث قتل 321 شخصا، وأصيب أكثر من 520 آخرين جراء موجة العنف غير المسبوقة التي تشهدها سيرلانكا.

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وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن 8 تفجيرات انتحارية منسقة، استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فخمة في أنحاء سريلانكا.وأجبرت أحدث العنف التي وقعت ضد المسلمين، في سريلانكا، الحكومة على حجب شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل، بما فيها "فيسبوك" و"واتساب"، بعد نحو 3 أسابيع من تفجيرات عيد الفصح التي