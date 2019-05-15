الان تتابع غريفيث: نتمسك بالحل السياسي الشامل في اليمن.. ونرى بوادر حرب جديدة بالمنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن خطوة إعادة الانتشار في الحديدة مهمة ويجب البناء عليها من الطرفين، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتحسين وتطوير ميناء الحديدة.
ودعا في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول اليمن، اليوم الأربعاء، طرفي الحرب في اليمن العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق الحديدة، مع أهمية التمسك بالحل السياسي الشامل في اليمن، مشيرًا إلى أن هناك بوادر حرب جديدة في المنطقة.
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