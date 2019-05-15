باكستان تدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في المملكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وتكرر دعمها الكامل ضد أي تهديد لأمن واستقرار المملكة.

وأضاف أن باكستان تدين كذلك الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتؤكد من جديد التزامها بمواصلة الجهود والتعاون مع المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي للقضاء عليه.