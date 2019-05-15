اخبار العالم

باكستان تدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في المملكة

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع باكستان تدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية وتكرر دعمها الكامل ضد أي تهديد لأمن واستقرار المملكة.

وأضاف أن باكستان تدين كذلك الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتؤكد من جديد التزامها بمواصلة الجهود والتعاون مع المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي للقضاء عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا