شكرا لقرائتكم خبر عن جون أبي زيد: رسالتنا لإيران.. لم نغادر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الرياض)

أكد السفير الأمريكي في الرياض جون أبي زيد أن إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الشرق الأوسط رسالة لإيران مفادها «أننا لم نغادر». وقال في لقاء صحفي في الرياض أمس الأول: «إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى المنطقة ليس لأننا نريد الذهاب للحرب، ولكن من الواضح أن الإيرانيين ظنوا أننا غادرنا، وهذه القوات إشارة كافية لهم إلى أننا لم نغادر». وشدد أبي زيد على أنه يتعين على واشنطن أن تقوم بما وصفه بأنه «رد معقول لا يصل إلى حد الحرب» بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

واتهم إيران بدعم الحوثيين بالسلاح، وتساءل: «هل حقاً الحوثيون لديهم صواريخ من دون مساعدة إيرانية؟ هل يمكن لأحد أن يصدق ذلك؟ لا يمكن، لا شك أنهم يتلقون مساعدات إيرانية واستشارية، وإلا لما استهدفوا السعودية بالصواريخ الباليستية من دون إملاءات إيرانية».

وكان مسؤول أمريكي مطلع على معلومات الاستخبارات، كشف أن إيران متهم رئيسي في عملية تخريب السفن الـ4 في مياه الإمارات (الأحد).

وأفصح الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن وزير الخارجية مايك بومبيو نشر معلومات عما وصفه بتهديدات متصاعدة من إيران خلال اجتماعات مع نظرائه الخليجيين ورئيس حلف شمال الأطلسي في بروكسل (الإثنين).