شكرا لقرائتكم رويترز: بومبيو هدد في العراق بالرد على أي تهديد من الحشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، هدد خلال زيارته الأخيرة للعراق بالرد القوي على أي تهديد من ميليشيات الحشد الشعبي.

وأكدت "رويترز" أن بومبيو طلب من قادة العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد القواعد الأميركية".

كما كشف بومبيو عن "قيام ميليشيات تابعة لإيران بنشر صواريخ قرب قواعد أميركية بالعراق"، حسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين عراقيين أن زيارة بومبيو المفاجئة لبغداد هذا الشهر جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخباراتية أميركية أن ميليشيات عراقية مقربة من إيران نشرت صواريخ قرب قواعد للقوات الأميركية.

وأضاف المصدران أن بومبيو هدد كبار القادة العسكريين العراقيين أنهم إن لم يحكموا سيطرتهم على هذه الميليشيات، التي توسع نفوذها في العراق فسترد الولايات المتحدة بقوة.

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وقال مصدر عسكري عراقي بارز على علم بتفاصيل زيارة بومبيو: "الرسالة الأميركية كانت واضحة. طالبوا بضمانات بأن العراق سيكون قادرا على منع هذه الجماعات من القيام بتهديد المصالح الأميركية".

وأضاف: "لقد قالوا إنه في حالة تعرض أميركا للهجوم على الأرض العراقية فإنها سترد للدفاع عن نفسها دون الرجوع إلى بغداد".

وقال المصدر الأمني العراقي الثاني إن اتصالات اعترضها الأميركيون أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة أعادت نشر مقاتليها ليتخذوا مواقع مثيرة للريبة، وهو ما اعتبره الأميركيون استفزازا.

وأضاف أن العراقيين أُبلغوا بأن أي تهديد من هذه الجماعات "سيتم التعامل معه بصورة مباشرة من قبل الأميركيين باستخدام القوة".

وقال المصدر الأمني العراقي إن المسؤولين الأميركيين بحثوا مع نظرائهم العراقيين انتشار فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود السورية. وقال بومبيو الأسبوع الماضي: "طلبنا من الحكومة العراقية.. إخضاع هذه القوات للسلطة المركزية العراقية".