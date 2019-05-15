شكرا لقرائتكم "إكسون موبيل" تبدأ إجلاء مهندسيها من غرب البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت شركة #إكسون_موبيل الأميركية البدء بإجلاء مهندسيها من حقل نفطي غرب البصرة على خلفية التوترات الأخيرة في المنطقة، والمتصاعدة مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران.

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