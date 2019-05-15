دبي - بواسطة محمد فارس © Lauren Dean / US Coast Guard طائرة عائمة بعد سقوطها في إحدى الجزر قرب ألاسكا شمالي الولايات المتحدة (صورة أرشيفية)ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين في ألاسكا الأمريكية لـ 6 قتلى

أفادت السلطات المحلية في مدينة كيتشيكان التابعة لولاية ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة، بأن حصيلة ضحايا تصادم الطائرتين العائمتين الذي وقع يوم الاثنين، بلغت 6 قتلى.

وأعلنت السلطات المحلية في وقت سابق أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وفقدان 3 كانوا على متن الطائرتين، بينما نجا 10 آخرون ونقلوا إلى المستشفى.

ثم ارتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 4 أشخاص، قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على أشلاء اثنين آخرين من ضحايا الكارثة مساء الثلاثاء.

وحسب السلطات، فإن ثلاثة من المصابين العشرة غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال أحد المصابين في حالة خطيرة.

المصدر: وكالات