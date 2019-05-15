حماس: شعبنا اليوم يعلن تمسكه بحقوقه وبخيار المقاومة ولن نقبل بمشاريع التصفية

لفت عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ​خليل الحية​ إلى أن "شعبنا اليوم يعلن تمسكه بحقوقه وبخيار ​المقاومة​ ولن نقبل بمشاريع التصفية وسنقف صفاً واحداً مهما كلفنا الأمر"، مشيراً إلى أن "مسيرات العودة مستمرة وقد انتزعنا التفاهمات انتزاعاً ليعيش شعبنا بكرامة على أرضه".

وأشار إلى أنه "لا مجال أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات وإلا فنحن أمام جولات من التصعيد ومن حقنا المقاومة"، لافتاً إلى أن "مشاريع تصفية القضية نفشلها بالوحدة ونحن نمد أيدينا لكل القوى وخاصة في فتح لانهاء الانقسام وفي وقت يقتل فيه الاحتلال أبناء شعبنا تقدم له بعض العواصم العربية هدية بالتطبيع".