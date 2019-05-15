النشرة:الجيش السوري واصل التمهيد الناري على مواقع المسلحين في ريف حماه

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الجيش السوري واصل التمهيد الناري والجوي على بعض مواقع المسلحين في المساحة المتبقية لهم في ريف حماه الشمالي بعد تضييق الخناق عليهم حيث استهدف تجمعاتهم في بلدة الحويز وقرية قره جرن غربا. كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية على مواقع تنظيم جبهة النصرة في بلدات الهبيط وترملا وخان شيخون وقرية الشيخ مصطفى بريف ادلب الجنوبي.
وفي سياق متصل شن الجيش هجوما على مواقع النصرة في ريف اللاذقية الشمالي بهدف التقدم على محور كبانة بجبل الاكراد حيث دارات اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين بالتزامن مع قصف جوي. الى ذلك استهدف الجيش محاور تحرك المسلحين في بلدة كفرداعل بريف حلب الغربي محققا اصابات مباشرة في صفوفهم وذلك ردا على قصفهم بلدتي نبل والزهراء.
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