النشرة:الجيش السوري واصل التمهيد الناري على مواقع المسلحين في ريف حماه

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الجيش السوري​ واصل التمهيد الناري والجوي على بعض مواقع المسلحين في المساحة المتبقية لهم في ​ريف حماه​ الشمالي بعد تضييق الخناق عليهم حيث استهدف تجمعاتهم في بلدة الحويز وقرية قره جرن غربا. كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية على مواقع تنظيم ​جبهة النصرة​ في بلدات الهبيط وترملا و​خان شيخون​ وقرية الشيخ مصطفى ب​ريف ادلب​ الجنوبي.

وفي سياق متصل شن الجيش هجوما على مواقع النصرة في ​ريف اللاذقية​ الشمالي بهدف التقدم على محور كبانة بجبل الاكراد حيث دارات ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والمسلحين بالتزامن مع قصف جوي. الى ذلك استهدف الجيش محاور تحرك المسلحين في بلدة كفرداعل ب​ريف حلب​ الغربي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم وذلك ردا على قصفهم بلدتي ​نبل والزهراء​.